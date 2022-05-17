الهاشمي: تدخلات بعض السفراء الغربيين والبعثة تحول في بعض الأحيان دون تدهور الأوضاع

لخص عضو مجلس النواب محمد الهاشمي، ردود أفعال كل من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، في أعقاب التوافق بين مجلسي النواب والدولة على إقرار التعديل الـ12 من الإعلان الدستوري، وتكليف حكومة الاستقرار، قائلاً: “ويليامز سارعت بالدعوة لتشكيل لجنة جديدة مشتركة بين المجلسين برعايتها للتوافق حول المسائل الدستورية، فيما قام نورلاند بدعم الدعوة والترويج لها”.

الهاشمي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، أوضح أن السفيرة البريطانية كارولين هورندال أشعلت (هاشتاغ) يطالب بطردها من البلاد، وذلك على خلفية ما أصدرته سفارتها من بيان يدعم استمرار عمل حكومة تصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات، وهو ما عده الجميع تدخلًا سافرًا بالشأن الليبي.

وأقر الهاشمي بأن تدخلات بعض السفراء الغربيين وكبار المسؤولين بالبعثة تحول في بعض الأحيان دون تدهور الأوضاع نحو مزيد من الفوضى، جراء تصارع الليبيين على السلطة.