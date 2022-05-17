حكومة الدبيبة تعلن عن مشروع بقيمة 50 مليون دينار لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن مشروع بقيمة 50 مليون دينار لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة لخدمة الشرائح المختلفة من ذوي الاحتياجات لخاصة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، في احتفالية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لتوزيع الدفعة الأولى من السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، والبالغ عددها 2300 سيارة موزعة على جميع فروع الصندوق حسب نسبة الاشخاص ذوي الإعاقة في كل فرع بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

وتم خلال الاحتفالية التي شارك فيها عدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة الإعلان عن تخصيص قطعة أرض ببلدية سوق الجمعة لنادي التضامن للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي سيكون تحت مظلة صندوق التضامن الاجتماعي.