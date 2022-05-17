النف يعرب عن أمله في دعم وزير التعليم لصرف فروقات الزيادة للمعلمين

العنوان

أعرب نقيب معلمي ليبيا، عبد النبي النف، عن أمله في دعم، وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر خلال الأسبوعين الفائتين والقاضي بتسوية الفروقات للمعلمين من نوفمبر 2018 وفق القانون رقم (4) لسنة 2018.

وأشار النف، خلال اجتماع مع الوزير، إلى أن من الممكن صرف الفروقات لكافة المعلمين، على دفعات.

وثمّن النف جهود وزير التعليم في دعم مراقبات التربية والتعليم بما يمكنها من أداء مهامها والقيام بما هو مطلوب منها على الوجه الأكمل، كما ثمّن دعمه لتطلّعات المعلمين، والدفع باتجاه مساندتهم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملف معلمي العُقود، وما استجد بشأنه، فضلاً عن تسوية الزيادة للمعلمين الذين تم نقلهم من المركز الوطني إلى قطاع التعليم.

وقالت الوزارة إن المقريف تعهد بالتواصل بشأن ذلك مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.