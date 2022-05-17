مازن يترأس اجتماعا أمنيا حول اشتباكات طرابلس

شهدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، الثلاثاء، عقد اجتماع أمني ترأسه الوزير “خالد مازن”، لمناقشة مجريات الأوضاع الأمنية بطرابلس أثناء وبعد الاشتباكات المسلحة التي وقعت فجر الثلاثاء.

حضر الاجتماع الأمني مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومدير أمن طرابلس لواء والناطق الرسمي باسم الوزارة.

وقالت المنصة الإعلامية للوزارة إن وزير الداخلية قد أصدر تعليماته لمديرية أمن طرابلس بفتح محاضر و قبول الدعاوى والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين بمحاضر جمع الاستدلالات في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد مازن ضرورة متابعة هذه الأحداث “والتعاطي معها بكل جدية”، كما حث على التنسيق بين مكونات الوزارة كافة لحفظ الأمن.

وقال إن هدف وزارة الداخلية هو “حماية الأرواح و الأعراض والممتلكات العامة وأنها بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية”.

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