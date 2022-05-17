السفارة الأمريكية تحث جميع المجموعات المسلحة على الامتناع عن العنف

أعربت الولايات المتحدة عبر سفارتها في طرابلس عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في طرابلس.

وأضافت السفارة: نحث جميع المجموعات المسلحة على الامتناع عن العنف، مطالبة القادة السياسيين بأن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا، حسب وصفها.

وأوضحت أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم، مؤكدة أن المحادثات الدستورية الجارية الآن في القاهرة تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى.

وتابعت ينبغي أن يدرك أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة المجتمعين هناك أنّ استمرار عدم وجود قاعدة دستورية تُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي قد يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه”.

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