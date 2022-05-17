الشؤون الاجتماعية تبدأ في إجراءات صرف منحة الزوجة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة وفاء الكيلاني استلام بيانات الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة من منظومة السجل المدني بعد تحديثها.

ووفق البيانات المستحدثة بلغ عدد الزوجات والبنات فوق سن الــ18 أكثر من 2 مليون و439 ألفاً منهن أكثر من 6800 من الليبيات المتزوجات من أجانب.

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها أكملت المرحلة الأولى في قاعدة البيانات على ان تستكمل بقية المراحل في أقرب وقت تمهيداً لصرف منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة .

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