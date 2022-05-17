الهيئة الطرابلسية محاولة دخول باشاغا لطرابلس انقلاب على الشرعية | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

اعتبرت الهيئة الطرابلسية. أن محاولة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الدخول للعاصمة طرابلس بأنها محاولة انقلاب على السلطة الشرعية.

وأدانت الهيئة الطرابلسية في بيان لها هذه الاشتباكات التي حصلت في طرابلس، معلنة رفضها وبقوة المساس بأمن العاصمة مهما كانت المبررات.

وأشارت الهيئة إلى أنها حذرت مرارًا من محاولة إدخال طرابلس في صراع مسلح لا يعلم مداه ونتائجه.

وحمَّلت الهيئة، المسؤولية للأطراف المتهورة في محاولاتها المستميتة في الاستيلاء على السلطة وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي داخل المدينة.

وأكدت أنّ إجراء الانتخابات البرلمانية وتسليم السلطة لحكومة منتخبة هي الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة وليس المحاولات العبثية لفرض واقع سياسي يجر المدينة لحروب يدفع ثمنها الأبرياء.