«التومي»: عمداء البلديات اجتمعوا مع الدبيبة دون ترتيب مسبق بعد أحداث طرابلس

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء ، بديوان رئاسة الوزراء ، اجتماعا موسعا مع عدد كبير من عمداء البلديات.

وأوضح حساب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة، على فيسبوك، أن وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي؛ قال في كلمة إن “هذا التجمع الكبير جاء دون ترتيب مسبق، ولكنه جاء بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس فجر اليوم الثلاثاء”.

وأكد وزير حكومة الدبيبة، أن “قدوم عمداء البلديات جاء للتأكيد على رغبتهم في الاستقرار والسلام، وضرورة عودة الأمانة للشعب من خلال الانتخابات”.

وختم «التومي» موضحًا أنه “بعد مداخلات عديدة لعدد من عمداء البلديات، آكد خلالها دعمهم لحكومة الوحدة، مؤكدين رغبة أبناء الشعب الليبي في إجراء الانتخابات”.