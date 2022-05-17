ويليامز تشيد بمشاورات المسار الدستوري في القاهرة

أشادت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بالمشاورات المنعقدة في القاهرة بين أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، وقالت إن تقدمًا تحقق خلال اليومين الماضيين شهد توافقاً على عدد كبير من مواد مسودة الدستور الليبي، وفقًا لما نقلته المنصات الإعلامية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضافت وليامز، في كلمة لها أثناء أعمال اليوم الثالث من المشاورات، أنه ينبغي سير وتيرة العمل “على هذا النحو الإيجابي وبشكل بناء والعمل بروح وطنية عالية وإعلاء لغة الحوار والتفاوض وتقديم التنازلات من أجل ليبيا وكل الليبيين”.

وحثّت على الهدوء على الأرض في طرابلس وحماية المدنيين والمصالح والمنشآت العامة مطالبةً الأطراف كافة بضبط النفس والحرص على الامتناع عن “الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والكف عن المشاركة في الاشتباكات وتحشيد القوات”-حسب قولها.

ونوهت المستشارة الأممية بأنه لا إمكانية لحل النزاع بالعنف والخيارات العسكرية، مشددةً على ضرورة الحوار والتفاوض، مشيرةً إلى أن “مساعي الأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا لإنهاء هذه المراحل الانتقالية التي انهكت كاهل الشعب الليبي وذلك عبر التوصل إلى إطار دستوري قوي وسليم وتوافقي من أجل تمكين الليبيين من اختيار من يمثلهم في انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة ومن أجل تعزيز الاستقرار وفرص التنمية في البلاد”.

تجدر الإشارة إلى أن سـتيفاني ولـيامز قد صرحت في وقت سابق بأنها تشيد بما توصل إليه طرفا مشاورات القاهرة المتمثل في “التوافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية” وقالت إنها تتطلع إلى “إحراز المزيد من التقدم في المشاورات، المقرر استمرارها حتى 20 مايو بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن”.

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