رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عددًا من أعيان المنطقة الشرقية

طرابلس 17 مايو 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء بطبرق، عددًا من أعيان المنطقة الشرقية على رأسهم الشيخ إدريس يحيى البرعصي، ومسعود عمر العرفي، وذلك لبحث آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء، على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، مؤكداً أن العنف سيؤدي لمزيد من الانقسام، وأن المجلس يسعى لتحقيق مطالب كل الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تضع البلاد على الطريق الصحيح نحو البناء والأمن والبناءوالاستقرار.

وأكد الأعيان على دعم المجلس الرئاسي في أي خطوات سيتخذها لتوحيد الجهود من أجل الوصول ببلادنا إلى بر الآمان، مؤكدين دعم المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، لتحقيق السلام والاستقرار. (وال) ح س/ ر ت

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