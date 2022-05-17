الحكومة تفتتح المقر الرئيسي الجديد لجهاز الحرس البلدي ببنغازي

افتتح وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، رفقة وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، المقر الرئيسي الجديد لجهاز الحرس البلدي ببنغازي بحضور رئيس الجهاز عقيد فرج العقوري وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري وعدد من ضُباط وزارة الداخلية وشخصيات إعتبارية.

وعبّر وزير الحكم المحلي عن تقديره لدعم اقعيم ووقفته مع جهاز الحرس البلدي وتعزيز قُدراته بالإمكانيات اللازمة وتوفير إحتياجاته الضرورية.

بدوره أكد اقعيم إستعداد وزارة الداخلية وجاهزية رجال الشُرطة لمساندته جهاز الحرس البلدي في أداء مهامه في الشارع العام، وذلك لما لاحظه من جُهد مبذول على أرض الواقع ومُحاربة غلاء الأسعار وإستغلال المواطن الليبي من قبل ضِعاف النفوس الذين يحتكرون أسعار السلع الأساسية وغيرها من المواد بالأنشطة التجارية في مدينة بنغازي والمنطقة بالكامل .