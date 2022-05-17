زهير حمدي لوفد القبائل الليبية: ‘نحن جنود معكم ومعركتنا واحدة’

التقى وفد اتحاد القبائل الليبية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة التونسية بالأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي والناطق الرسمي للحزب محسن النابتي.

وعرض وفد اتحاد القبائل الليبية على الأمين العام لحزب التيار الشعبي (عروبي قومي) مبادرته لحل الأزمة السياسية التي ترتكز أساسا على سحب الشرعية من كافة الأجسام السياسية ورفع الوصاية الأجنبية على ليبيا وإنهاء التدخل الخارجي وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون إقصاء أي طرف.

كما تناول اللقاء ملف هانيبال القذافي وضرورة تدخل حزب التيار الشعبي وكل المنظمات الحقوقية في تونس من أجل إطلاق سراحه.

وأكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي أن معركة تونس وليبيا واحدة.

وشدد حمدي على أن التيار الشعبي جندي في ساحة المعركة مع القبائل الليبية من أجل استعادة سيادة بلاده وأمنها واستقرارها وتفعيل حق شعبها في تقرير مصيره دون أي تدخل أجنبي.