رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض يحذر من موجة خامسة لجائحة كورونا

ليبيا – قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إن ما يحدث في العالم من تزايد أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، قد ينبئ بحدوث موجة خامسة في ليبيا.

السائح أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن أمريكا لديها اليوم أكثر من 50 ألف إصابة جديدة، وأن الرقم الحقيقي قد يصل إلى نصف مليون حالة في اليوم.

وأكد أنهم كانوا اليوم في اجتماع مهم جدًا مع منظمة اليونيسيف وعدة منظمات صحية أخرى، وأن الحديث كله كان حول الموجة الخامسة ومدى استعداداتهم لها.

ولفت إلى أن المواطن الليبي وصل إلى مرحلة عدم الرغبة في الحديث عن جائحة كورونا، وقد تناسى ما حدث في الموجة الثالثة، مشددا على أنهم انتصروا على الموجة الرابعة بأقل الأضرار لدرجة أنهم لم يضطروا لاتخاذ أي إجراءات قاسية، بما يحجب الحديث عن الموجة الخامسة القادمة.

وأعلن في السياق ذاته، انطلاق حملات تطعيم موسعة بالتعاون مع المنظمات الدولية والقطاعات الأخرى، مشددًا على أنه لا يوجد حل إلا التطعيمات وهي موجودة.

وشدد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لا بد أن تكون عمليات التطعيم للعاملين والموظفين بالقطاع العام والخاص بنسبة عالية لتحقيق “مناعة القطيع” ومواجهة الموجات المتوقعة من انتشار فيروس كورونا.

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