ليبيا الان

شركة زلاف ليبيا: أضرار ببيت الضيافة نتيجة الاشتباكات المسلحة

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت إدارة شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف و إنتاج النفط والغاز عن حدوث أضرار في بيت ضيافة المستخدمين التابعين لها نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة طرابلس فجر اليوم.

وأكدت الشركة في بيان عبر الصفحة الرسمية على ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم مخاطر الصراعات المسلحة، دون أن يشير البيان عن حجم الأضرار.

وشهدت مدينة طرابلس فجر الثلاثاء اشتباكات مسلحة بالتزامن مع إعلان الحكومة الليبية وصول رئيسها فتحي باشاغا رفقة عدد من الوزراء للعاصمة طرابلس؛ تمهيدًا لتسلم السلطة ومباشرة مهامها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك