شركة زلاف ليبيا: أضرار ببيت الضيافة نتيجة الاشتباكات المسلحة

كشفت إدارة شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف و إنتاج النفط والغاز عن حدوث أضرار في بيت ضيافة المستخدمين التابعين لها نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة طرابلس فجر اليوم.

وأكدت الشركة في بيان عبر الصفحة الرسمية على ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم مخاطر الصراعات المسلحة، دون أن يشير البيان عن حجم الأضرار.

وشهدت مدينة طرابلس فجر الثلاثاء اشتباكات مسلحة بالتزامن مع إعلان الحكومة الليبية وصول رئيسها فتحي باشاغا رفقة عدد من الوزراء للعاصمة طرابلس؛ تمهيدًا لتسلم السلطة ومباشرة مهامها.

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