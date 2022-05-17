أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن مصر تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس، وأنها تؤكد مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا والحفاظ علي الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي.

وحث المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، مشددا على حتمية الحوار للوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن وبلا تأخير.

وأكد على أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.

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