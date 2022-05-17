زلاف لإنتاج النفط: أحداث طرابلس مؤسفة وأضرت بالممتلكات

عبرت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، عن أسفها لما لحق بعض ممتلكاتها من اضرار جراء الأحداث المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس فجر اليوم الثلاثاء بين المجموعات المسلحة.

وذكرت الشركة، أن بيانها جاء على خلفية، «الاشتباكات المسلحة التي جرت فجر اليوم الثلاثاء التي نتجت عنها بعض الأضرار على ممتلكات مستخدمي شركة زلاّف المقيمون ببيت الضيافة».

وأضافت «تعبر لجنة الإدارة وجميع المستخدمين عن أسفهم لما حصل وتحمد الله على سلامة الموظفين المقيمين ببيت الضيافة وتؤكد على ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم مخاطر الصراعات المسلحة».