باشاغا: لن نتسبب في إزهاق الأرواح في طرابلس والحكومة ستعمل من سرت

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هاجم، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء بعد خروجه من طرابلس، بشدة حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مشيرًا إلى أنها لا تملك ذرة من الأخلاق.

وقال باشاغا، في كلمة مصورة جرى بثها مساء اليوم من سرت، إن “حكومة الدبيبة فاقدة الشرعية ولا تملك ذرة من الأخلاق وأنها منتهية الولاية”.

وأضاف، باشاغا، أنه كان بإمكانه البقاء في العاصمة إلا أنه خرج منها حفاظا على دماء الليبيين داخلها، مؤكدًا أنه لن يلجأ إلى استخدام القوة مهما حدث لممارسة أعمال الحكومة من داخل طرابلس.

ولفت إلى أنه يقول ذلك من موقع قوة وليس من موقع ضعف. وقال، إن الحكومة ستبدأ أعمالها اعتبارا من الغد من داخل سرت.

وقال باشاغا، إن حكومة الدبيبة تعمّدت تعطيل الانتخابات وإفسادها بشكل على الرغم من تعهداتها السابقة.

وقال، إن الدبيبة فقد السيطرة على العاصمة وإن هناك جهة مالية ليبية كبيرة جدا (لم يسمها) هي من حركت المليشيات فجر اليوم ضده بعد دخوله إلى طرابلس.

وأضاف، إن على الليبيين الانتباه إلى تلك المؤسسة الليبية المالية الكبيرة التي تعمل على إفساد الأوضاع في الخفاء.

أوضح باشاغا أنهم دخلوا العاصمة في سيارات مدنية بلا أي قطعة سلاح، مشيراً إلى أن 3 مجموعات مسلحة هاجمتهم بالأسلحة الثقيلة.