التكبالي: لإجراء انتخابات حقيقية في ليبيا يجب فرض الأمن على الأرض وإرساء المصالحة

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي إن محادثات القاهرة التي يأتي إليها الأطراف وكل يحمل شأنًا يخفيه لن تقود إلا إلى مزيد من الخلاف المتفرع، وفق وصفه.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع ”إرم نيوز“ قال: “لإجراء انتخابات حقيقية في ليبيا يجب فرض الأمن على الأرض وإرساء المصالحة عبر قناعات حقيقية.”.

وأشار إلى أن هناك أولويات لقيام الدولة، أولها الأمن والأمان ثم تأتي الأشياء الأخرى مثل القوانين المدسترة والتنظيم وحسن الإدارة ونزع التزوير وتسوية قضية صلاحية المنتخب والمرشح، وبعد ذلك نتكلم عن الانتخابات لقيام الدولة، وليس الانتخابات لانهيار الدولة، وفق تعبيره.

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