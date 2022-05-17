الدبيبة يعفي جويلي من مهام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قرارًا بإعفاء اللواء أسامة عبد السلام جويلي من مهامه كمدير لإدارة الاستخبارات العسكرية.

وكلّف الدبيبة معاون مدير الإدارة بتسيير مهامها إلى حين تعيين مدير لها، بحسب ما جاء في الكتاب الصادر الثلاثاء.

وشغل جويلي مناصب عدة قبل ترأس الاستخبارات العسكرية، منها رئيس المجلس العسكري بالزنتان، ووزير الدفاع في الحكومة الانتقالية التي ترأسها عبد الرحيم الكيب.

جديرٌ بالذكر أن قرار إعفاء جويلي يأتي بعد ساعات من التوتر الأمني والعسكري الذي شهدته العاصمة، إثر دخول فتحي باشاغا رفقة عدد من وزراء حكومته إلى المدينة، والاشتباكات التي جرت نتيجة ذلك صباح الثلاثاء.

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