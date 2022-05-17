ليبيا الان

الدبيبة يعفي جويلي من مهام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قرارًا بإعفاء اللواء أسامة عبد السلام جويلي من مهامه كمدير لإدارة الاستخبارات العسكرية.

وكلّف الدبيبة معاون مدير الإدارة بتسيير مهامها إلى حين تعيين مدير لها، بحسب ما جاء في الكتاب الصادر الثلاثاء.

وشغل جويلي مناصب عدة قبل ترأس الاستخبارات العسكرية، منها رئيس المجلس العسكري بالزنتان، ووزير الدفاع في الحكومة الانتقالية التي ترأسها عبد الرحيم الكيب.

جديرٌ بالذكر أن قرار إعفاء جويلي يأتي بعد ساعات من التوتر الأمني والعسكري الذي شهدته العاصمة، إثر دخول فتحي باشاغا رفقة عدد من وزراء حكومته إلى المدينة، والاشتباكات التي جرت نتيجة ذلك صباح الثلاثاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك