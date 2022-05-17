مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية يقدم إحاطته للمجلس الرئاسي

طرابلس 17 مايو 2022 (وال)- التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت الثلاثاء، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.

هذا وقدم السفير عبد المطلب ثابت خلال اللقاء، إحاطة حول عمل المندوبية الليبية، وذلك منذ تعيينه مندوبًا دائمًا لليبيا لدى جامعة الدول العربية، والجهود التي تقوم بها خلال الفترة الماضية، كما ناقش اللقاء أيضا عددًا من الملفات المهمة، فى إطار التشاور والتنسيق من أجل العمل عليها.

من جهته، أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد عبدالله اللافي، بالتقدم الذي أحرزته المندوبية الليبية، من خلال اللقاءات المكثفة التى أجراها مندوب ليبيا الدائم السفير عبد المطلب ثابت، وحرصه على العمل مع أشقائها مندوبي الدول العربية بالجامعة، لتحقيق توازن عربي موحد لدعم ليبيا.

بدوره، أثنى السفير عبد المطلب ثابت؛ على كل الدعم المقدم له من المجلس الرئاسي، مؤكدًا بأنه يسعى جاهدًا لإنجاح عمل المندوبية، وتفعيل الدور الحقيقي للدولة الليبية داخل جامعة الدول العربية، وذلك فى إطار العمل العربي المشترك. (وال) ف م/ ر ت

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