«السويحلي»: باشاغا سيتحمل عواقب اشتباكات طرابلس ومعه عراب الصفقات «صوان» وزمرته

علق عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق وعضوه الحالي، على الاشتباكات التي وقعت في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال «السويحلي» في تصريج صحفي، إن “باشاغا سيتحمل عواقبها هو وشركائه من أمثال عراب الصفقات «صوان» وزمرته”.

وأضاف أنه يدين ويرفض “ما قام به مهووس السلطة المعتوه باشاغا من ترويع لسكان العاصمة للوصول إلى الحكم”، بحسب تعبيره

وأردف «السويحلي» أن “باشاغا يحاول تمكين عصابة حفتر من السيطرة على طرابلس”، بحسب زعمه.

وأوضح أن “الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن هي الطريق الوحيد للوصول إلى السلطة ولا سبيل سواها”.