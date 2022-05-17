مصدر لـ218: اتفاق بين المشري وعقيلة على إجراء الانتخابات خلال عام

أفاد مصدر مطلع لقناة 218 بانعقاد محادثات موازية لاجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري قبل أيام في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بمصر.

وأفاد المصدر بوجود اتفاق على عدد من النقاط تضمنت اتفاقا على تعديلات في الإعلان الدستوري بما يضمن إجراء انتخابات خلال 12 شهرًا بشكل متدرج على أساس مناطقي، وتكليف المجلس الرئاسي الحالي بالتنفيذ.

كما تضمنت المشاورات توافقًا على إعادة تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بصلاحيات أوسع، ووضع خطة بإشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية لتفكيك المجموعات المسلحة وإعادة دمجها قبل الانتخابات.

وأشار المصدر إلى وجود توافق بين الطرفين على حل حكومتي باشاغا والدبيبة وإعلان حكومة من 14 وزيرًا، وقد اقترح الجانب المصري أحمد معيتيق لتشكيل ورئاسة الحكومة، غير أنه اعتذر عن ذلك، ويجري البحث حاليًا عن شخصية توافقية لقيادة الحكومة.

وأكد المصدر نية المجلسين دعم الخطة المقترحة في بيان سيتم إصداره بعد انتهاء المشاورات الداخلية.

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