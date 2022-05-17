باشاغا: الحكومة المكلفة تمارس عملها من سرت اعتبارا من الغد

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إن حكومته ستعمل انطلاقًا من سرت اعتبارًا من غدٍ الأربعاء.

جاء ذلك في كلمة مسجلة بثتها صفحة حكومته مساء اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من خروجه من العاصمة طرابلس التي وصلها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتابع باشاغا: «انتظرنا منذ 81 يومًا منذ اعتماد الحكومة من مجلس النواب، واتخذنا الصبر والحكمة وكان فيه ضغط كبير من أهلنا في المنطقة الغربية، وسنستمر في هدفنا بالطرق السلمية حتى ننتصر».

وهاجم باشاغا حكومة الوحدة الوطنية، التي قال إنها استخدمت «خطاب الكراهية والتخوين والسب، واستخدام الأجهزة الأمنية في إرهاب الناس وتهديدهم والقبض عليهم…»، في سياق سرده ملابسات دخوله طرابلس في وقت سابق اليوم.

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في المقابل، رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ذلك واصفًا باشاغا وحكومته بـ«طيور الشر»، وقال: «إذا كانوا يريدون الكرسي فعليهم بالانتخابات»، ومضى مشددًا: «لن ننسى من اعتدى علينا».

والأربعاء الماضي 11 مايو، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عمل الحكومة المكلفة من سرت، سيكون له آثار إيجابية منها حقن دماء الليبيين.

وفي الرابع من مايو الجاري، قال باشاغا إنه «يرى أن تمارس حكومته مهام عملها من سرت»، وذلك في كلمة بمجمع قاعات واقادوقو وسط المدينة.

وأرجع باشاغا اتخاذ تلك الخطوة «لما عانته المدينة من حروب وويلات خلال السنوات الماضية وكونها تقع وسط ليبيا وتربط شرق البلاد بغربها وجنوبها وليس لها عداوة أو خلافات أو حساسيات مع مختلف المدن الليبية».