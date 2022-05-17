الدبيبة: حكومتي مستمرة حتى تنفيذ الانتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إن مجموعة منتحرة سياسيًا حاولت التسلل إلى طرابلس ليلاً مدججة بالسلاح، مشيرًا إلى أنه أعطى الموافقة على “فتح ممر آمن لفرارها من طرابلس”.

وأضاف الدبيبة في خطاب مصور له، مساء الثلاثاء، أن ما جرى فجر اليوم في طرابلس كان مشروع انقلاب، إلا أن هذا المشروع فشل و”صدرت شهادة وفاته رسميًا”.

ووجّه الدبيبة شكره لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي تعاملت مع محاولة خلق الفوضى بحزم، بحسب تعبيره، مشددًا على استمرار حكومته حتى إجراء الانتخابات رغم العراقيل.

واختتم الدبيبة بطمأنة البعثات السياسية والدبلوماسية في العاصمة طرابلس، مؤكدًا استقرار الوضع بالشكل الذي يسمح لها بمواصلة عملهم وأداء مهامها دون عائق.

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