السلطات الأمنية تواصل لليوم 53 احتجازها غير القانوني لمراسل 218 علي الريفاوي

مضت 53 يومًا على الاحتجاز التعسفي لمراسل قنوات 218 الصحفي الليبي علي الريفاوي في مدينة سرت على أيدي عناصر من جهاز الأمن الداخلي، الذين اقتادوه من وسط المدينة إلى مكان غير معلوم بدون أي مسوغات قانونية ولا مبرر يذكر.

وتواصل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في مدينة سرت صمتها المطبق دون الإدلاء بأي تصريح يذكر عن مصير الريفاوي ومكان احتجازه ودواعي اختطافه، ضاربةً بعرض الحائط كل المناشدات والمطالبات المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق سراحه بشكل فوري وغير مشروط؛ كونه صحفيًا يمارس مهنته بحسب المواثيق والإجراءات الرسمية، دون أي اصطفاف لهذا أو ذاك ولا أي شبهات تذكر في سيرته المهنية والحياتية.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تعاني منذ عقود ولاتزال من التضييق على الصحفيين والإعلاميين وشهدت في العقد الأخير تناميًا في اضطهاد الصحفيين بدءًا من مصادرة الأدوات والاعتداء بالضرب، مروراً بالاعتقالات والتغييب القسري ونهايةً بالتصفيات الجسدية، فيما يفلت الجناة من العقاب كل مرة، دون حسيب ولا رقيب.

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