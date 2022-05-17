سفارة ليبيا في الخرطوم تستضيف السفراء العرب في السودان

استضافت السفارة الليبية في الخرطوم السفراء العرب المعتمدين لدى السودان.

واحتضن مكتب السفير فوزي عبد الرحيم بومريز كل من السادة السفراء: محمد ماء العينين سفير المغرب، علي بن حسن جعفر سفير السعودية، علي بن سليمان الدرمكي سفير عُمان، عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير قطر، مراد أسعد سفير الجزائر، حسام عيسى سفير مصر، ديمة حداد سفير لبنان، شفيق حجي سفير تونس، سائد خالد الردايدة سفير الأردن، انتصار فاضل عباس سفير العراق، عبدالله ربيعة سعيد سفير البحرين، محمد إسحاق إبراهيم سفير موريتانيا.

وتباحث السفراء حول آخر مستجدات ونتائج الجهود العربية والدولية المشتركة المتعلقة بالوضع الراهن في السودان، كما قاموا بزيارة إلى مقر البعثة الفلسطينية لتقديم واجب العزاء في الإعلامية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية التي توفيت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ثم الانتقال إلى مقر إقامة السفير الإماراتي لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإماراتي الراحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتقديم التهاني لتولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة.

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