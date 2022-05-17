الدبيبة يطيح بـ«جويلي» بعد أحداث طرابلس

أعفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة جويلي، من مهامه، وكلف المعاون بالمهام المنوطة ب مدير الإدارة إلى حين تعيين مدير جديد، وفق قراره رقم (203) لسنة 2022 الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس صباح اليوم بين قوات موالية للدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عقب دخول الأخير إلى العاصمة والتي تسببت في أضرار مادية لممتلكات عامة وخاصة.

وعين الدبيبة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية في نوفمبر 2021، مع استمراره في مهامه السابقة، وفق قرار التعيين الذي حمل رقم «321» الصادر في 16 نوفمبر الماضي.

وقبل القرار كان جويلي، يشغل منصب آمر غرفة العمليات المشتركة المنطقة الغربية، كما شغل سابقًا، منصب وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية برئاسة الراحل عبدالرحيم الكيب.