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المشري: حكومة الدبيبة لا تستطيع إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أن “البلاد تشتهد مرحلة مفصلية”، مشيراً إلى أن “ما حدث أمس الثلاثاء في طرابلس مأساوي”.

المشري، وفي تصريحات نقلتها قناة “العربية الحدث” أكد أن “حكومة عبدالحميد الدييبة (منتهية الولاية) لا تستطيع إجراء الانتخابات”.

كذلك، قال إنه “لا يمكن إجراء الانتخابات دون موافقة جميع الأطراف الليبية”.

وشدد المشري على أن “الحل في ليبيا هو بالتوافق على قاعدة دستورية وحكومة محايدة مصغرة”، لافتاً إلى أنه “في حال حصول ذلك فسيقبل الدبيبة تسليم السلطة”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

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