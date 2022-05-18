شركة الكهرباء توقع اتفاقية مع توتال لإنشاء محطة طاقة شمسية

أبرمت الشركة العامة للكهرباء -ظهر الثلاثاء- اتفاقية مبدئية مع شركة توتال أنرجي للطاقة، تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة السدادة، بسعة 500 ميغاوات.

وأفادت المنصة الإعلامية للشركة أن هذا المشروع يعد الأول ضمن المشاريع المستهدف تنفيذها من مصادر الطاقات المتجددة لدعم الشبكة الكهربائية .

وأضافت الشركة أن المشروع في إطار التعاون المشترك مع جهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية في إدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة لرفع القدرات الكهربائية بالشبكة.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الاستقرار النسبي الذي تشهده الشبكة العامة إلا أن الشركة لاتزال تعاني من عديد الأزمات في تقديم الخدمات ما دفعها في الفترة الأخيرة لإيجاد بدائل للطاقة بالتوازي مع دأبها لتطوير القطاع ومعالجة الكثير من الأزمات الفنية والإدارية التي تعيق سير العمل ومنها الاعتداءات المتكررة على مرافق الشركة وسرقة الأسلاك الكهربائية.

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