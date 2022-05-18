مطمئنًا البعثات الدبلوماسية والسفارات.. الدبيبة: الأوضاع في طرابلس مستقرة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ” عبدالحميد الدبيبة “، إن الأوضاع الأمنية مستقرة في طرابلس، مطمئنًا البعثات الدبلوماسية والسفارات بأنه «يمكنهم أداء عملهم بشكل طبيعي، والحكومة ستقوم بتأمينهم».

جاء ذلك في كلمة مسجلة للدبيبة بثتها منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، تابع فيها قائلآ: «وافقت على ممر آمن لفرار المجموعة المنتحرة سياسيًا من طرابلس، والسبب أن كل قطرة دم واحدة ليبية أغلى من كل أحزابهم».

وأضاف الدبيبة قائلآ: «قلتها في السابق، إن هذه المجموعة لا تعيش إلا في الحرب والفتنة ومدعومة بحزب شيطاني مدعوم من الخارج.. اليوم تحالفوا علينا وعلى أبنائنا.. أشكر شباب وقيادات الأجهزة الأمنية التي تعاملت معهم بكل حزم وتصدت إلى تلك العصابات».

مؤكدآ أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة حتى إجراء الانتخابات، متابعًا: «الانتخابات هي الحل، أما مشروع التمديد فقد انتحرت سياسيًا واليوم صدرت شهادة وفاتهم رسميًا، والسفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية نحن مسؤلون عن تأمينكم».

ويشار الى أنه في وقت سابق اليوم خاطب الدبيبة، النائب العام والمدعي العسكري، لفتح تحقيق بشأن الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس، اليوم، وذلك بعدما أكدت حكومة الوحدة الوطنية تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ«كل مهنية» و«حزم» مع «محاولة تسلل بائسة» إلى طرابلس.

كما اتهمت حكومة الوحدة الوطنية «مجموعة مسلحة خارجة عن القانون» بالوقوف وراءها، معلنة النجاح في «وأد الفتنة والمحافظة على استقرار العاصمة وأمن مواطنيها».

ويذكر أن العاصمة الليبية طرابلس، قد شهدت صباح اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، بعد ساعات قليلة من إعلان دخول الأخير مدينة طرابلس.