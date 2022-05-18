وزارتا المالية والمواصلات تستعرضان ترتيبات موسم الحج

استعرض وزير المالية ووزير المواصلات ورئيس هيئة الحج والعمرة وعدد من المختصين بوزارة المالية وهيئة الحج والعمرة، جملة الإجراءات والموضوعات المتعلقة بوضع الترتيبات اللازمة والاستعداد لموسم الحج لهذا العام.

واتفق المجتمعون على عدد من النقاط المتعلقة بالترتيبات المالية اللازمة وترتيب إجراءات نقل الحجاج من وإلى ليبيا، كما تم تكليف الهيئة بإعداد تقرير مفصل يشمل ما تم الاتفاق عليه ليتم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة كشفت عن تكلفة الحج هذا العام، والتي قُدّرت بـ 6,500 دولار للحاج الواحد أي ما يتجاوز 30 ألف دينار ليبي.

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