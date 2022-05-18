الغرياني: التعاون مع حكومة باشاغا بأي وجه من الوجوه “يغضب الله” والحل انتخابات برلمانية

قال مفتي الجماعات المتطرفة المعزول الصادق الغرياني، أن “التعاون مع ما وصفها “حكومة المعتدين” (الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا) بأي وجه من الوجوه “يغضب الله”، بحسب زعمه.

مفتي الجماعات المتطرفة، وفي تصريحات على قناته الخاصة به، أدان “المحاولة الانقلابية الفاشلة لحكومة باشاغا”، مستغرباً “مساواة البعثة والسفارة الأمريكية بين حكومة الدبيبة الشرعية المعترف بها دوليا وحكومة الانقلاب”، بحسب زعمه.

وناشد الغرياني، بما أسماها “الكتائب الأمنية” (الميليشيات) التي تنادت في وقت قصير وأخرجت الانقلابين من طرابلس والحل بأجراء انتخابات برلمانية فقط”، بحسب زعمه.