معيتيق ناقشت مع نورلاند ضرورة استئناف إنتاج النفط وإدارة عائداته بطريقة مسؤولة

قال أحمد معيتيق ، المرشح للإنتخابات الرئاسية ، أنه أجرى إتصالآ مع السفير الأمريكي ومبعوثها الرسمي لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند “

مؤكدآ على تبادل وجهات النظر حول حالة عدم الاستقرار الراهنة ،

جاء ذلك لمنشور لمعيتيق على صفحته الرسمية على موقع ” فيسبوك “، أضاف فيه أنهم أكدوا خلال اتصالهم سويآ على أهمية أمن وسلامة المواطنين ، وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل العاصمة .. .

مردفآ ، أنه ناقش مع السفير الأمريكى ضرورة استئناف إنتاج النفط وإدارة عائداته بطريقة مسؤولة وشفافة تخضع للسيطرة الليبية وتلبي متطلبات الشعب الليبي