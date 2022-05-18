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معيتيق ناقشت مع نورلاند ضرورة استئناف إنتاج النفط وإدارة عائداته بطريقة مسؤولة

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال أحمد معيتيق ، المرشح للإنتخابات الرئاسية ، أنه أجرى إتصالآ مع السفير الأمريكي ومبعوثها الرسمي لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند “

مؤكدآ على تبادل وجهات النظر حول حالة عدم الاستقرار الراهنة ،

جاء ذلك لمنشور لمعيتيق على صفحته الرسمية على موقع ” فيسبوك “، أضاف فيه أنهم أكدوا خلال اتصالهم سويآ على أهمية أمن وسلامة المواطنين ، وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل العاصمة .. .

مردفآ ، أنه ناقش مع السفير الأمريكى ضرورة استئناف إنتاج النفط وإدارة عائداته بطريقة مسؤولة وشفافة تخضع للسيطرة الليبية وتلبي متطلبات الشعب الليبي

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صحيفة الساعة 24

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