بحث عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء حسين أبو زهوة مع أعضاء مجلس النواب عددا من الموضوعات التي تساهم في تحسين مستوى الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق.
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هذا وحضر الاجتماع عدد من المهتمين بالشأن العام وعدد من مهندسي الشركة، وناقش الحضور العقبات التي تواجه شركة الكهرباء خاصة في منطقة الجنوب.
أبو زهوة يناقش تحسين مستوى شبكة الكهرباء
بحث عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء حسين أبو زهوة مع أعضاء مجلس النواب عددا من الموضوعات التي تساهم في تحسين مستوى الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق.
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