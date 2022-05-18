القطراني يجري عدداً من الاجتماعات لبحث الملفات الخدمية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء، علي القطراني بحضور وزير الإتصالات سالم الدرسي، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي ،إجتماعاً مع الممثل الأقليمي لشركة Mindray ، بحضور عضو المجلس التسييري ببلدية بنغازي، إدريس غيث .
وتم خلال الإجتماع مناقشة آلية دعم المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة ، وذلك من أجل الرفع من مستوى القطاع الصحي .
كما تم أيضاً مناقشة آلية تنفيذ المشاريع بنظام الإستثمار لزيادة مستوى الخدمات بالمراكز الطبية.
وفي اجتماع أخر عقده القطراني، الثلاثاء، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء ببنغازي، بحث مع مدير إدارة العلاقات بمستشفى الأمل الخيري لعلاج مرضى الأورام الخاص بالأطفال، بحضور المستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء، السنوسي المغربي.
وتم خلال الإجتماع، مناقشة وضع آلية مناسبة لدعم هذا المشروع وإنشائه بالقريب العاجل، حيث سيتم إقامة ندوة تجمع المؤسسات ورجال الاعمال والشركات الخاصة والعامة في سبيل دعم هذا المشروع وذلك برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء .
واطلع القطراني أيضاً على سير عمل شركة شحات للتوكيلات الملاحية، خلال الاجتماع الذي عقده عضو مجلس إدارة شركة شحات فرج اوريث ورئيس مستودعات الشركة عبد الله الشريف ورئيس نقابة الموانئ والبحارة ورئيس نقابة الشركة مرعي العرفي.
واطلع القطراني على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الشركة، حيث أن للشركة أصول ثابته ومنقولة في كافة الموانئ الليبية.
كما أكد القطراني خلال الإجتماععلى ضرورة دعم الشركة ودعم العاملين بها لما لها من خبرة في المجال البحري.
وأثنى على دور الشركة في تسهيل إجراءات تدفق السلع عامة سواء الغذائية او الطبية الواردة الى الموانئ الليبية من جميع انحاء العالم، مؤكداً على ضرورة ان يكون العمل مع الشركة عن طريق وزارة المواصلات ، لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية .
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