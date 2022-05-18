القطراني يجري عدداً من الاجتماعات لبحث الملفات الخدمية

واطلع القطراني على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الشركة، حيث أن للشركة أصول ثابته ومنقولة في كافة الموانئ الليبية.

كما أكد القطراني خلال الإجتماععلى ضرورة دعم الشركة ودعم العاملين بها لما لها من خبرة في المجال البحري.

وأثنى على دور الشركة في تسهيل إجراءات تدفق السلع عامة سواء الغذائية او الطبية الواردة الى الموانئ الليبية من جميع انحاء العالم، مؤكداً على ضرورة ان يكون العمل مع الشركة عن طريق وزارة المواصلات ، لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية .