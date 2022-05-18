وزيرا العمل والصناعة يؤكدان ضرورة تشجيع الصناعات وتطويرها وزيادة الانتاجية ودعم المنتجات المحلية لسد النقص والاحتياجات اللازمة للدولة

أجرى كل من وزير العمل والتأهيل عبد الله الشارف، ووزير الصناعة امحمد السعيدي، ومدير مكتب نائب رئيس الحكومة والمكلف بتنسيق شؤون ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، زيارة ميدانية لمصنع اللدائن، ومصنع الأكسجين، ومصنع تجفيف الثوم والبصل، والمخبز الآلي، والمنطقة الصناعية سبها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة ، من أجل دعم قطاع الصناعة، وتوفير فرص العمل للشباب، ومعالجة مشكلة البطالة، وزيادة الناتج المحلي.