قطر: قلقون من أحداث طرابلس وندعو لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن قلقها من التطورات التي شهدتها العاصمة طرابلس داعية إلى تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وذلك في إشارة إلى الاحداث المسلحة التي شهدتها العاصمة فجر أمس الثلاثاء.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، «نجدد دعمنا الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

ومن ناحية أخرى، دعت سفارة تركيا في طرابلس جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتحلي بالعقلانية والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تعرض الاستقرار للخطر، مؤكدة أن الحفاظ على الهدوء هو من أولويتهم الرئيسية.

جاء ذلك في بيان للسفارة التركية ، تعليقا على محاولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا دخول العاصمة، مشددة على أن حل المشاكل بالحوار أمر ضروري.

كما تابعت السفارة أنه من الضروري في هذه المرحلة الحساسة، إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا إلى انتخابات نزيهة وحرة، وفق تعبيرها.

و أكدت السفارة التركية أنه من المهم لجميع الأطراف في ليبيا، استكمال الأعمال الهادفة إلى إرساء أرضية قانونية متينة في أسرع وقت ممكن، معبرة عن دعمها لعمل لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، برعاية الأمم المتحدة.