القوى الوطنية: ندعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على من دعموا ونظموا اشتباكات طرابلس

أعربت مبادرة القوى الوطنية الليبية، عن قلقها البالغ حيال تجدد المواجهات المسلحة التي تشهدها البلاد وعن اندلاع الاشتباكات فجر أمس الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، وما ترتب عن هذه الاشتباكات من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

كما أكدت المبادرة في بيان لها تم نشره على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” أن “هذه الاشتباكات تغذيها الدول المحتلة لبلادنا وعلى رأسها القوات الروسية التي تُسيطر على جزء كبير من بلادنا وهى من تقف خلف ما جرى فجر الثلاثاء في عاصمتنا الحبيبة من اقتتال بين الأخوة”.

وأشارت المبادرة في بيانها إلى أن ما جرى بات يُشكل تهديداً وخطراً كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين واستقرار البلاد وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية في البلاد.

وأدانت مبادرة القوى الوطنية الليبية بأشد العبارات ما وصفتها بـ”الجريمة المروعة” التي تعد خرقا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي واتفاق جنيف.

داعية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على الساسة الليبيين الذين دعموا وشاركوا ونظموا هذه الجريمة، بحسب وصف البيان.