مستنكرآ امتناع الدبيبة عن تسليم السلطة.. حزب صوان: نطالب بتغليب لغة الحوار

طالب الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه ” محمد صوان “، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فاعلة وواقعية لدعم إجراء الانتخابات، وفي مقدمة ذلك «دعم حكومة شرعية ومتوافق عليها، وقادرة على تسهيل إجراء الانتخابات في مختلف ربوع ليبيا».

جاء ذلك في بيان للحزب ذكر فيه، إنه «تابع بقلق شديد ما حدث صباح الثلاثاء في العاصمة طرابلس، من إصرار الحكومة منتهية الولاية على اللجوء إلى العنف، واستخدام القوة للاستمرار في فرض الأمر، والامتناع عن تسليم السلطة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، وتحريضها واستخدامها للمجموعات المسلحة في إشعال الأوضاع وجر الأطراف إلى المواجهة المسلحة».

وأكد الحزب في بيانه أن «الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيًا، وعبر التوافق الذي تأسست بوادره بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بإرادة ليبية خالصة، ونتج عنه إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر وتكليف الحكومة الليبية».

كما استنكر «التحريض الوارد على لسان الدبيبة ضد عمل الأحزاب وخياراتها السياسية المختلفة معه»، محملاً إياه «المسؤولية القانونية عن ذلك»، كما استغرب من استمراره في تسويق أن حكومته هي الضمان الوحيد لإجراء الانتخابات؛ في ظل عجزها الواضح عن ذلك، وعن أداء مهامها في أكثر من ثلثي ليبيا، وإعلانها القطيعة مع أغلب أطراف العملية السياسية.. وفقآ للبيان الصادر عن الحزب الديمقراطي