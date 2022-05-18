دون تسجيل وفيات.. 29 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا خلال أسبوع | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تقريره الوبائي الصادر، اليوم الأربعاء أن ليبيا سجلت 29 إصابة بفيروس كورونا وخمس حالات شفاء، في الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري بنسبة إيجابية 2%.

وفي تقريره الأسبوعي.. لم يسجل المركز أي حالات وفاة ناجمة عن الفيروس خلال الأسبوع. بينما سُجلت الإصابات الجديدة بعد فحوصات أجريت على 1706 عينات.

وقال المركز أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس زاد إلى 2 مليون و215 ألفًا و855 شخصا.. والمطعمين بالجرعة الثانية إلى مليون و141 ألفًا و938 شخصًا، ومتلقي الجرعة الثالثة التعزيزية إلى 98 ألفًا و414 شخصًا.

وأحصى مركز مكافحة الأمراض 501 ألف و960 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020.. بينها 4 آلاف و485 نشطة، و491 ألفًا و49 شفاء، و6426 وفاة.