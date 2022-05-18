عن إقالة جويلي.. امطير: لا تفرحوا بقتل أسودكم حتى لا تقتلكم بغال عدوكم

علقت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري، على قرار إعفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة جويلي، من مهامه.

وقالت امطير، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”قرار خاطئ، عندما احتاجت طرابلس كان الأفندي أسامة جويلي في المقدمة”.

وختمت منشورها موضحة؛ “نصيحة لا تفرحوا بقتل أسودكم لكي لا تأكلكم بغال عدوكم”.

وكان الدبيبة قد أعفى جويلي من منصبه، وكلف المعاون بالمهام المنوطة بمدير الإدارة إلى حين تعيين مدير جديد، وفق قراره رقم (203) لسنة 2022.

جاء ذلك بعد الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء بين قوات موالية للدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عقب دخول الأخير إلى العاصمة والتي تسببت في أضرار مادية لممتلكات عامة وخاصة.

وعين الدبيبة جويلي مديرا لإدارة الاستخبارات العسكرية في نوفمبر 2021، مع استمراره في مهامه السابقة، وفق قرار التعيين الذي حمل رقم «321» الصادر في 16 نوفمبر الماضي.

وقبل القرار كان جويلي، يشغل منصب آمر غرفة العمليات المشتركة المنطقة الغربية، كما شغل سابقًا، منصب وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية برئاسة الراحل عبدالرحيم الكيب.