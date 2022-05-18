“الأرصاد”: أجواء معتدلة على غالبية مناطق ليبيا

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن ملامح الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من الأربعاء، مشيرًا إلى أن أجواء ستكون معتدلة على غالبية مناطق ليبيا.

وفيما يلي بقية التوقعات التي أوردها المركز في نشرته الصادرة:

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر مساءً على المنطقة الغربية من رأس اجدير حتى نالوت.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الجمعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22-25)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (30-34)مْ على مناطق الدواخل وتسجل انخفاضًا طفيفًا الجمعة على غالبية المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر، مع احتمال تكوّن شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط الجمعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21-25)مْ، على المناطق الساحلية وما بين (30-35)مْ علي الدواخل، وتسجل انخفاضًا طفيفًا الجمعة.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-38)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34-38)مْ.

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