«قادة ثوار ليبيا»: نرفض محاولة الانقلاب على حكومة الدبيبة وكل أشكال عسكرة الدولة

أعلن ما يسمى بـ«قادة ثوار ليبيا»، الذي يترأسه صلاح مونة، رفضه لما أسماه «محاولة الانقلاب» على حكومة الدبيبة وكل أشكال عسكرة الدولة، بحسب وصفه.

وقال بيان صادر عنهم: “ترقب تجمع قادة ثوار ليبيا بحذر ما حدث في الليلة الماضية وفي ساعات الصباح الأولى من محاولة الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية وذلك عن طريق استخدام القوة والتحاكم إلى السلاح لمحاولة فرض أمر واقع على العاصمة طرابلس وعلى كل أبناء الشعب الليبي”، وفقا لتعبيره.

وأضاف البيان “إننا في تجمع قادة ثوار ليبيا نرفض رفضا قاطعا كل المحاولات اليائسة والبائسة لتمرير مشروع «حفتر عقيلة» الذي ترعاه بعض الدول الإقليمية”، على حد زعمهم.

وتابع “كما أننا نناشد كل الأطراف بتغليب لغة العقل والحوار وتقديمها على التحاكم إلى السلاح ونحذر من المساس بأمن العاصمة وترويع مواطنيها ونتعهد بأننا سنكون سدا منيعا يحمي الوطن والمواطن ويحافظ على الممتلكات العامة والخاصة وجميع مؤسسات الدولة”، بحسب قولهم.

واستطرد “يؤكد التجمع تمسكه بقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة ورفض كل أشكال عسكرة الدولة، كما يحذر من الالتفاف على إرادة الشعب الليبي وخياره في التحاكم إلى صندوق الانتخابات ورفض الذهاب إلى مرحلة انتقالية جديدة لا تزيد الوضع إلا سوءا وتنعكس بشكل سلبي على حياة المواطن”، وفقا لادعائهم.