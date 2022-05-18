تشارك ليبيا في الدورة 54 لمؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، المقام حاليا في العاصمة السنغالية داكار.

ويترأس وفد ليبيا وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الزيداني، فيما يمثل وزارة الاقتصاد والتجارة وكيلها للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، وفق بيان صدر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الاقتصاد.

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وتناقش الدورة الحالية من المؤتمر القضايا النظامية للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومنها تمويل الانتعاش في القارة السمراء، وسيدعو المؤتمر في دورته المقبلة جميع أصحاب المصلحة إلي تكثيف الجهود من أجل تحويل التهديد المستمر الذي تشكله جائحة «كوفيد-19» إلي مشروع للنمو والازدهار على الصعيد العالمي.

ليبيا تشارك في مؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بداكار، 18 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد)

ليبيا تشارك في مؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بداكار، 18 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد)