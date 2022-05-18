الارصاد توضح موعد تراجع درجات الحرارة ..وعودة الأمطار على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 18/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون معتدلة على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين ( 21 – 26 ) مْ، على مناطق الدواخل مابين ( 30 – 35 ) مْ بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 33 – 38 ) مْ.

ومن المتوقع وفقا للتقرير أن تسجل درجات الحرارة إنخفاض بسيط يوم الجمعة على مناطق الشمال بحيث تكون الأجواء أكثر إعتدالاً.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب بداية من مساء الجمعة بمشيئة الله على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط امطار متفرقة على الجبل الاخضر. والله اعلم.