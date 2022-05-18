السباعي: أنا مع أي مشروع سياسي لإصلاح الوضع بطريقة حضارية

قال عضو مجلس النواب علي السباعي، أنه “مع أي مشروع سياسي يدعو لإصلاح الوضع العام وإنقاذ الوطن من الفرقة والتمزق بطرق حضارية سلمية”.

وقال السباعي، في منشور له، على “فيسبوك”: “نختلف ونتفق ونتحاور ونناقش حول أي مشروع سياسي يدعو لإصلاح الوضع العام وإنقاذ الوطن من الفرقة والتمزق بطرق حضارية سلمية”، على حد قوله.

وأضاف: “لكن إذا بلغ الأمر تنفيذ أي مشروع بالقوة أو إجبار الليبيين عليه فلا نتفق ولا نتحاور، بل نرفض ونقاوم، وإن أي مشروع تسفك فيه قطرة دم واحدة فأنا ضده. حفظ الله العاصمة وأهلها”، بحسب تعبيره.