“غويلة”: مصيبتنا في ليبيا هم الخونة والمنافقين

علق عبد الباسط غويلة، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، على الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس، معتبرًا أن أزمة ليبيا الحالية تتمثل في من وصفهم بـ الخونة والمنافقين”.

وكتب «غويلة» عبر حسابه على فيسبوك: “مصيبتنا في الأمة وفي ليبيا هم الخونة والمنافقون ، الذين يبيعون أنفسهم وأوطانهم بعرض من الدنيا قليل”.

جدير بالذكر أن العاصمة طرابلس شهدت أمس الثلاثاء اشتباكات بين قوات موالية للدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عقب دخول الأخير إلى العاصمة والتي تسببت في أضرار مادية لممتلكات عامة وخاصة.