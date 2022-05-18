السفارة التركية: يجب إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا لانتخابات نزيهة

عبرت السفارة التركية لدى ليبيا عن القلق من «التطورات الجارية في ليبيا بقلق»، معتبرة أن «الحفاظ على الهدوء وعدم إعطاء الفرصة لإيقاع الاشتباكات هو من أولويتنا الرئيسية»، وقالت إنه «يجب إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا إلى انتخابات نزيهة وحرة على مستوى البلاد».

وعاد الهدوء إلى العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن دخول الأخير مدينة طرابلس.

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ودعت السفارة التركية في بيان، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف إلى «ضبط النفس والتحلي بالعقلانية والامتناع عن الأعمال التي من شأنها قد تعرض الاستقرار للخطر»، مشيرة إلى أن «حل المشاكل من خلال الحوار أمر ضروري. وفي هذه المرحلة الحساسة»،

وأضاف البيان «من المهم لجميع الأطراف في ليبيا استكمال الأعمال الهادفة إلى إرساء أرضية قانونية متينة مطلوبة في أسرع وقت ممكن»، معيرا عن «دعم جهود مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة التي تيسرها الأمم المتحدة».