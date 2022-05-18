تعليقًا على اشتباكات طرابلس.. السفارة التركية تدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس   | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 2

قالت السفارة التركية لدى ليبيا أنها تتابع التطورات الجارية في ليبيا بقلق، معتبرة أن “الحفاظ على الهدوء وعدم إعطاء الفرصة لإيقاع الاشتباكات هو من أولويتنا الرئيسية”.

وطالبت السفارة في بيان لها الأربعاء، بإعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا إلى انتخابات نزيهة وحرة على مستوى البلاد.

ودعت السفارة التركية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالعقلانية والامتناع عن الأعمال التي من شأنها قد تعرض الاستقرار للخطر.. مشيرة إلى أن حل المشاكل من خلال الحوار أمر ضروري. وفي هذه المرحلة الحساسة.

وقالت السفارة: “من المهم لجميع الأطراف في ليبيا استكمال الأعمال الهادفة إلى إرساء أرضية قانونية متينة مطلوبة في أسرع وقت ممكن.. مؤكدة على دعمها لجهود مجلسي النواب والدولة التي تيسرها الأمم المتحدة.

وكان قد أعلن رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أن حكومته ستعمل انطلاقًا من سرت اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

من جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن باشاغا وحكومته “طيور الشر”.. وقال: “إذا كانوا يريدون الكرسي فعليهم بالانتخابات”.