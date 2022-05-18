النعاس: لن تهدأ البلاد طالما نتسامح مع “الانقلابيين” وتدخلات الخيرين لن تبني دولة

اعتبرت القيادية بحزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس المقربة من رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، أن “الأوضاع في ليبيا لن تهدأ طالما هناك تسامحًا مع من وصفتهم بـ “الانقلابيين”، بحسب قولها.

وقالت النعاس في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إنه “طالما نتسامح مع الانقلابيين لن تهدأ البلاد ولن نمضي قدمًا”، متابعة: إدارة الدولة تحتاج إلى إرادة قوية وحسم في اتخاذ القرارات وحزم في التنفيذ”، بحسب قولها.

وأردفت: “أما التساهل والتهاون سيزيد الأمر سوءا ويفتح المجال للتطاول ومعاودة الكرة مرة واثنان وثلاث”، بحسب قولها.

وختمت النعاس تغريدتها موضحة أن “الجهوية والقبلية وتدخلات الخيرين لن تبني الدولة”، بحسب قولها.